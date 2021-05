Vuoi provare a giocare a calcio? A giugno c’è il “camp tecnico” della Lastrigiana

LASTRA A SIGNA – La Lastrigiana guarda al futuro e lo fa organizzando il primo “camp” tecnico al campo sportivo della Guardiana e organizzato dal responsabile della Scuola calcio della società biancorossa, Andrea Beni (nella foto). Le settimane in programma sono quelle dal 14 al 18 giugno e dal 21 al 25 giugno. L’iniziativa è destinata a chi vuole avvicinarsi al gioco del calcio ed è nato fra il 2007 e il 2012, con sessioni specifiche per il ruolo di portiere. Questo il programma: accoglienza dalle 8.15 alle 9, due sessioni di allenamento dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17, pranzo in struttura, pausa con attività ricreative. L’iscrizione, comprensiva di kit per gli allenamenti è di 150 euro, con agevolazioni previste per i fratelli e per chi si iscrive a entrambe le settimane. Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri che trovate nella locandina pubblicata qui di seguito.