“W la nuova pista di Peretola”: “La candidatura di Ilaria Cucchi? Una leggerezza del Partito Democratico, la invitiamo a visitare la zona”

FIRENZE – Poche, ma ricche di significati, parole. Sono quelle pronunciate dai rappresentanti del gruppo Facebook “W la nuova pista di Peretola”, tramite il suo portavoce Paolo Gambaro. Che, fra l’altro, si è detto disponibile “a incontrare Ilaria Cucchi per farle toccare con mano la situazione”. “Candidare Ilaria Cucchi nel collegio uninominale del Senato – aggiunge – è stata una leggerezza del Partito Democratico. Come potrà Ilaria Cucchi, che personalmente stimo, essere punto di riferimento a Roma per l’amministrazione di Firenze e della Città metropolitana per le quali il progetto del nuovo aeroporto è una priorità? Credo che Ilaria Cucchi, non conoscendo il territorio, si sia espressa con leggerezza, su invito del segretario Fratoianni, su una tematica che ignora. Proprio per questo desidererei invitare la signora Cucchi a visitare con me i borghi, gli asili nido, le scuole, le abitazioni, le case di “riposo” che patiscono sorvoli a bassissima quota e per far sì che non si accontenti di resoconti fatti da altri ma approfondisca anche questa volta”.