“Welcome to Settimello” lo striscione per dare il benvenuto

CALENZANO – “Benvenuti a Settimello”, anzi “Welcome to Settimello. Centro del mondo” così erano stati accolti i ciclisti che hanno partecipato alla gara “Per sempre Alfredo” dedicata a Alfredo Martini. Lo striscione verde era stato sistemato all’ingresso di Settimello con orgoglio per i residenti della frazione calenzanese al confine con Sesto Fiorentino. Poi la gara è passata (e forse i ciclisti neppure avevano visto lo striscione più a favore di tv) e lo striscione è rimasto. Per fortuna. Sì perchè forse è stato lasciato per dimenticanza, ma ha ottenuto un effetto accogliente per chi dopo aver percorso lo stretto tratto di strada si trova un “benvenuto”. Forse non sarà una grande idea di promozione del territorio, ma se possiamo permetterci un consiglio all’amministrazione comunale: lasciate lo striscione di “benvenuto” perchè chi si trova a passare di lì si sente, come dire, “benvenuto”. E.A.