Wi-Fi a Signa, cinque punti di accesso pubblici e gratuiti: ecco dove. L’assessore Scalini: “Un servizio importante per il territorio”

SIGNA – In seguito alla vittoria del bando WIFI4EU per un finanziamento di 15.000 euro, il Comune di Signa ha approvato in giunta il progetto definitivo per l’installazione di cinque hotspot per Wi-Fi gratuita a disposizione dei cittadini. L’iniziativa WiFi4EU – promossa dalla Unione Europea – promuove infatti il libero accesso alla connettività Wi-Fi per […]