Wi-fi libero e gratuito: attivate cinque postazioni nel Comune di Signa

SIGNA – Attive cinque nuove postazioni per l’accesso gratuito alla rete Wi-fi nel Comune di Signa. Un servizio che permetterà ai cittadini di connettersi liberamente alla rete senza limiti di tempo e che è stato reso possibile grazie alla collaborazione con Estracom e a un bando della Comunità europea. Le zone interessate sono quella della stazione, con due punti in piazza della Stazione e dal lato dei binari, in piazza della Repubblica, presso la Biblioteca comunale, nella zona del Crocifisso e ai Renai, punti dove sono stati installati anche degli appositi cartelli.

“Da oggi sono entrati in funzione i cinque nuovi punti Wi-fi, – ha spiegato l’assessore all’innovazione Gabriele Scalini presentando il progetto da una delle postazioni appena inaugurate, in piazza della Stazione – l’accesso a Internet sarà gratuito e questo intervento è stato reso possibile grazie al bando Wifi4EU della Comunità europea. Si tratta un’occasione importante per colmare il digital divide e offrire ai cittadini, che rischiano di rimanere esclusi, un servizio in più”. Oltre a essere una preziosa risorsa per i cittadini questa innovazione permetterà anche ad altre attività di offrire risposte migliori: “Penso ad esempio ad alcune strutture che ci sono proprio qui alla stazione – ha aggiunto – come il Punto informazioni turistiche o il Museo ferroviario Galileo Nesti che potranno implementare i propri servizi e dare un’offerta migliore”.

Soddisfatto del risultato anche Fabio Niccolai, direttore generale di Estracom: “La collaborazione col Comune di Signa è stata positiva, avevamo già avuto contatti con il territorio per l’installazione della fibra e oggi inauguriamo questo nuovo servizio. Per quanto ci riguarda Estracom cerca sempre di essere vicina alle Pubbliche amministrazioni per renderle sempre più digitali”. La procedura per usufruire della rete gratuita è molto semplice, sarà sufficiente collegarsi alla rete Wifi4EU in uno dei cinque punti attivati, registrarsi per il primo accesso e navigare liberamente fino a una velocità di 50mbps.

Valentina Tisi