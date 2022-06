“Wiwa Wislawa” Madri di Carta e Metropolis alla Biblioteca

SESTO FIORENTINO – Andrà in scena domani 9 giugno alle 21.15 alla Biblioteca Ragionieri, nell’ambito del programma “Un palco in Biblioteca”, lo spettacolo “Wiwa Wislawa: la vita di Wislawa Szymborska”. Lo spettacolo è frutto del progetto di scrittura che il laboratorio di Madri di Carta ha dedicato quest’anno alla figura di Wislawa Szymborska, la poetessa […]

SESTO FIORENTINO – Andrà in scena domani 9 giugno alle 21.15 alla Biblioteca Ragionieri, nell’ambito del programma “Un palco in Biblioteca”, lo spettacolo “Wiwa Wislawa: la vita di Wislawa Szymborska”. Lo spettacolo è frutto del progetto di scrittura che il laboratorio di Madri di Carta ha dedicato quest’anno alla figura di Wislawa Szymborska, la poetessa polacca che ha ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura nel 1996, di cui nel 2022 ricorre il decennale della morte.

A metterlo in scena è l’associazione per il teatro Metropolis che ha condiviso il progetto con Madri di Carta. In scena saranno: Patrizia Belli (Wislawa) e Novella Nuti (la sorella Nawoja), Lorenzo Bittini, Alessandro Vanni, Emanuele Levantino e Tommaso Parenti. Tecnico audio Ilaria Ulivieri per MetropolisTeatro. Regia di Tommaso Parenti e Lorenzo Bittini.

Per prenotazioni: bit.ly/palco22