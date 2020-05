Workshop di inglese on line, la biblioteca di Lastra a Signa continua le sue attività anche a distanza

LASTRA A SIGNA – Da mercoledì 20 maggio inizierà un workshop di inglese on line, un nuovo ciclo di incontri in lingua inglese con docente madrelingua a cura della biblioteca comunale di Lastra a Signa in collaborazione con London School di Firenze. Gli incontri gratuiti sono riservati ai ragazzi/e interessati a prepararsi all’esame orale di inglese per la maturità. Livello minimo richiesto B1. Per effettuare l’iscrizione occorre inviare una e-mail, entro il 18 maggio, a [email protected] indicando i propri dati personali. Per seguire il workshop arriverà una mail con il link per accedere sulla piattaforma Zoom. Per informazioni: biblioteca 0553270124 oppure London School 055570029. Il corso è rivolto a un massimo di 10 partecipanti.