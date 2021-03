WWF area fiorentina e l’ora della Terra

CALENZANO – Un’ora per riflettere, oggi 27 marzo, sull’emergenza climatica che affligge il nostro pianeta e sull’urgenza di un’azione concreta da parte di tutti, Istituzioni e cittadini. E’ per questo che il WWF ripropone anche quest’anno l’evento Earth Hour – L’Ora della Terra, momento in cui, grazie all’adesione di tantissimi Comuni in tutto il mondo, […]

CALENZANO – Un’ora per riflettere, oggi 27 marzo, sull’emergenza climatica che affligge il nostro pianeta e sull’urgenza di un’azione concreta da parte di tutti, Istituzioni e cittadini. E’ per questo che il WWF ripropone anche quest’anno l’evento Earth Hour – L’Ora della Terra, momento in cui, grazie all’adesione di tantissimi Comuni in tutto il mondo, saranno spenti molti fra i più famosi monumenti insieme a tanti luoghi importanti e simbolici. Nella Piana fiorentina hanno aderito i comuni di Calenzano e di Campi Bisenzio.

“Il messaggio dell’Associazione è forte e netto: o cominciamo a cambiare la nostra società ed il nostro modo di vivere e consumare, oppure presto sarà troppo tardi per salvare il pianeta e noi stessi. – si legge in una nota del Comitato per le Oasi WWF dell’Area Fiorentina – Nell’impossibilità, a causa della pandemia, di organizzare momenti sociali, questa sera dalle 20.30 alle 21.30 l’invito è ad ogni famiglia, nella propria casa, a spegnere le luci e le apparecchiature elettriche e accendere una candela. Ma l’invito, sia per le Istituzioni che per i cittadini, vale anche per tutti gli altri 364 giorni dell’anno, con azioni concrete e normative stringenti ed efficaci per muoverci davvero (e non solo a parole) verso un mondo con meno consumi e con più energie rinnovabili”.