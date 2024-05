Yoga nel parco di Villa Alberti con la Pro Loco di Signa, buona la prima

SIGNA – Buona la prima per lo yoga nel parco di Villa Alberti, iniziativa promossa e organizzata dalla Pro Loco di Signa. In tanti hanno partecipato infatti domenica scorsa all’appuntamento, rigorosamente all’aperto (unica prova gratuita), voluto per rigenerare il corpo e la mente grazie al metodo insegnato da Sonia Squilloni: “Tutti lo possono fare, – […]

SIGNA – Buona la prima per lo yoga nel parco di Villa Alberti, iniziativa promossa e organizzata dalla Pro Loco di Signa. In tanti hanno partecipato infatti domenica scorsa all’appuntamento, rigorosamente all’aperto (unica prova gratuita), voluto per rigenerare il corpo e la mente grazie al metodo insegnato da Sonia Squilloni: “Tutti lo possono fare, – spiega – dobbiamo dedicare un po’ di tempo a noi stessi, per alleviare lo stress accumulato. Yoga, infatti, vuol dire anche conoscersi e questo porta a una maggiore consapevolezza anche nelle azioni che svolgiamo quotidianamente”. Sonia Squilloni, architetto di formazione e grafica creativa di professione, da ormai 20 anni pratica yoga e dal 2009 lo insegna facendone il suo principale mestiere. Ha insegnato yoga ad adulti, gestanti e bambini nei Comuni di Carmignano, Signa, Calenzano e Firenze, in questo momento principalmente a Campi Bisenzio. Propone lezioni di Hatha yoga, lo yoga che parte dal corpo e che, tenendo costantemente presente il respiro, riesce a portare beneficio psicofisico. Sono lezioni adatte a tutti, nel massimo rispetto delle peculiarità e possibilità di ciascuno di noi. Per iscrizioni e informazioni in merito alle prossime date rivolgersi alla Pro Loco Signa (055 8790183 o inviare una e-mail all’indirizzo info@prolocosigna.it).

“Abbiamo a disposizione questo bellissimo parco – ha detto la presidente della Pro Loco, Letizia Pancani – e mi è venuta l’idea di fare qualche attività all’aperto pensando al benessere e alla cultura. Stiamo già programmando i prossimi eventi e le attività per l’estate cercando con tutti i membri del consiglio di organizzare tutta una serie di iniziative, vi consigliamo di restare aggiornati tramite i nostri canali Instagram e Facebook”.