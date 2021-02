Zambini (PD) “In Consiglio dare il voto di astensione sul Bilancio”

SESTO – Voto di astensione al Bilancio comunale. Ad annunciarlo il capgruppo del PD sestese in Consiglio comunale Lorenzo Zambini poichè domani 1 marzo l’assemblea consiliare discuterà questo argomento.

“Nel pieno della crisi pandemica e alla conseguente crisi sociale, economica e occupazionale che stiamo attraversando abbiamo deciso di dare un voto di astensione al bilancio di previsione 2021-2023 – dice Zambini – presentato dall’Amministrazione comunale di Sesto Fiorentino. Adesso è fondamentale uscire da una gestione in esercizio provvisorio del bilancio e dare al Comune gli strumenti per lavorare nel miglior modo possibile”.

“Quello che abbiamo davanti è un bilancio marchiato dal Covid – prosegue il capogruppo PD – con tutte le incognite conseguenti, saranno fondamentali le future variazioni di bilancio che dovranno consentire il sostegno alle politiche sociali, educative, scolastiche e culturali. Inoltre in prospettiva vanno messe in cantiere investimenti e scelte forti sull’economia circolare e a favore della transizione ecologica, il contrasto al cambiamento climatico riguarda tutti noi e le conseguenze sono davanti ai nostri occhi”.

“I comuni sono fondamentali – conclude Zambini – e sono il presidio istituzionale più vicino ai cittadini, ma in mezzo alla tempesta Covid non sono in grado da soli di sostenere risposte e bisogni che i cittadini chiedono. Per questo è necessario che il Governo nazionale garantisca ai comuni le risorse necessarie per confermare le previsioni di bilancio. Dobbiamo avere la forza di guardare al futuro senza tornare al passato, la politica ha il dovere di mettere in campo in questo momento il massimo della collaborazione e del confronto per dare le risposte migliori ai bisogni della città e dei nostri cittadini, il voto di astensione del gruppo consiliare del PD Sesto si muove in questo senso”.