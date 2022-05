Zanzibar, da domenica 8 maggio a San Donnino è anche pasticceria. L’inaugurazione alle 18

CAMPI BISENZIO – Da un lato la voglia di “scommettere” – ma anche investire – sul proprio futuro, dall’altro il desiderio, che comunque è quello che caratterizza da sempre i protagonisti di questa avventura, di contribuire ancora una volta a dare un volto nuovo a San Donnino, frazione del Comune di Campi che purtroppo spesso paga questo suo essere un po’… al confine. Ma questa è un’altra storia. Da dopo domani, infatti, domenica 8 maggio, in piazza Costituzione (inaugurazione alle 18) sarà tempo di “Zanzibar Pasticceria”, che sarà anche caffetteria, cocktail bar e wine bar. Tutta produzione propria, grazie a un pasticcere, Luca Borgioli (nella foto, le brioches le abbiamo assaggiate, sono da 10) che darà sicuramente un tocco in più a un locale che già da adesso vuole essere un punto di riferimento nella zona.

Così come lo è stato negli ultimi vent’anni lo Zanzibar bar caffè, che si affaccia, nel vero senso della parola, su via Pistoiese e che con il passare del tempo, non stiamo esagerando, non è stato solo un luogo di aggregazione ma ha avuto risvolti di socialità non di poco conto. Di tutto questo ne abbiamo parlato con Stefania Pignattai, l’anima dello Zanzibar, e che condivide tutto questo con Maurizio Vitale e Alessandro Vitale. Una persona che, se c’è da fare qualcosa per San Donnino, risponde presente. Il bar di piazza Costituzione era chiuso da un paio d’anni, un’occasione da prendere al volo e che non si sono lasciati scappare di mano. Particolare da non sottovalutare, entrambi i locali resteranno aperti sette giorni su sette.

Ma oggi è giusto concentrare l’attenzione sulla pasticceria (orario di apertura dalle 6.30 alle 21, il venerdì fino alle 23 proprio perché l’obiettivo è quello di creare, in quella che è la piazza centrale di San Donnino, un qualcosa in più del luogo dove si va ad acquistare un prodotto, che comunque è di qualità). Uno degli obiettivi, infatti, è quello di tornare a far rivivere la piazza, magari creando degli eventi, a misura di persona, con i tavolini all’aperto per esempio, e che consentano di passare qualche ora in spensieratezza e facendo capire al tempo stesso che ci sono persone che, nonostante il periodo complicato che stiamo vivendo, hanno voglia di investire e, soprattutto, sul territorio in cui vivono.

Non a caso, ci ha colpito una frase scritta con il gesso bianco su una lavagna appesa all’interno dello Zanzibar bar caffè e che termina così: “Smetti di essere chi eri e trasformati in chi sei”. Lo confermano anche le parole di Stefania, che ci ha fatto vedere la pasticceria in anteprima e che ha parlato senza mezze misure di “scintilla che si è accesa” quando hanno visto il fondo di piazza Costituzione vuoto: “L’investimento è importante, non c’è dubbio, ma per San Donnino questo e altro”. E noi auguriamo loro di centrare di nuovo il bersaglio, le premesse ci sono tutte.