Zip Pallacanestro Campi Bisenzio, sei vittorie di fila e terzo posto in classifica. Il ritorno in serie C è da protagonisti

CAMPI BISENZIO – Zip Pallacanestro Campi Bisenzio: il bilancio dopo il primo quarto del campionato di serie C è più che positivo. Un bilancio che dice due sconfitte (nelle prime due giornate contro Mensa Sana Siena e Fucecchio che comunque sono due delle formazioni più attrezzate della categoria) e sei vittorie consecutive con il terzo posto in classifica seppure in coabitazione con altre cinque compagini. Vittorie arrivate anche su campi molto difficili come Montale ed Empoli che hanno dato morale ai ragazzi di coach Bonetti. “L’obiettivo da neopromossa – spiegano dalla società campigiana – è quello di una salvezza tranquilla evitando i play-out. Ma giocando partita dopo partita potrebbe essere più ambizioso puntare magari ad arrivare ai play-off”.

Dal punto di vista tecnico la squadra è rimasta quella dell’anno scorso con l’innesto del play Yerandy Daniel Castillo che ha portato il suo atletismo e la sua tecnica a servizio della squadra risultando essere il top scorer fino a questo momento. Insieme a lui il più continuo nelle prestazioni è stato indubbiamente Leonardo Corsi ma la forza del team è proprio quello di avere un gruppo dove chiunque sia stato chiamato in causa non ha deluso la scelta del coach. Dopo trent’anni, quindi, una squadra di Campi torna in serie C e lo fa da protagonista.

“Il lavoro della dirigenza campigiana – aggiungono – è volto a dare solidità alla prima squadra come punta di diamante ed espressione tangibile del lavoro svolto con il settore giovanile. Dopo il periodo di pandemia non è stato facile riannodare tutti i fili e riportare in palestra tutti i ragazzi ma grazie al lavoro degli allenatori tutte le squadre del settore giovanile hanno iniziato regolarmente i campionati in queste settimane. Ora attenzione alla sfida di sabato 28 quando alla Campi Arena arriva la seconda in classifica, quell’Altopascio che solo nei secondi finali ebbe ragione della finale dello scorso campionato di serie D proprio contro i ragazzi di Campi”.