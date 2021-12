Zip Pallacanestro Campi, per il settore giovanile è tempo di bilanci: “Un occhio al campo, un altro alla crescita dei ragazzi”

CAMPI BISENZIO – Si avvicina la fine dell’anno e anche per la Zip Imbiancatura Pallacanestro Campi Bisenzio è tempo di bilanci. La prima squadra in serie C non è che la punta dell’iceberg del lavoro della società campigiana, il “core business” è sempre il settore giovanile con l’obiettivo di insegnare uno sport facendo crescere i […]

CAMPI BISENZIO – Si avvicina la fine dell’anno e anche per la Zip Imbiancatura Pallacanestro Campi Bisenzio è tempo di bilanci. La prima squadra in serie C non è che la punta dell’iceberg del lavoro della società campigiana, il “core business” è sempre il settore giovanile con l’obiettivo di insegnare uno sport facendo crescere i bambini e i ragazzi in un ambiente sano e dare la possibilità a ognuno di loro, secondo il proprio livello, di esprimersi: “Il risultato delle partite – spiegano dalla società campigiana – è importante per dare motivazioni ma non è l’aspetto che la società insegue come primo obiettivo. La Pallacanestro Campi è l’unica realtà campigiana che disputa i campionati Under 17 e Under 19 e l’unica che, grazie alla collaborazione con Progetto Pallacanestro Prato, ha una squadra che gioca un campionato nazionale di Eccellenza (Under 15)”.

E’ stata inoltre creata una “seconda squadra” senior che milita nella prima divisione Fip (campionato federale): “La motivazione – aggiungono – è quella di permettere ai ragazzi usciti dall’età delle giovanili di continuare a fare attività a livello agonistico e a chi è agli ultimi anni delle giovanili di affacciarsi a un campionato senior, facendo esperienza che poi speriamo che porti alcuni di loro a puntare alla prima squadra. Guida del gruppo è Gianguido Belardinelli che, appese le scarpette al chiodo con la prima squadra, ha deciso di fare da chioccia e portare la sua esperienza in questo campionato. Il campionato di prima divisione è iniziato con tre sconfitte contro squadre con maggiore esperienza dalle nostra”.

La squadra Under 19, invece, è la più “anziana” delle giovanili e sta disputando il proprio campionato con atleti nati nel 2004-2003 e 2002, alcuni dei quali hanno già fatto esperienza con la squadra di serie C. Questo grazie al fatto che il team è guidato dal coach anche della prima squadra Carlo Bonetti. Attualmente siamo a 2 vittorie e 2 sconfitte per questo gruppo. Subito sotto c’è il gruppo Under 17 (annata 2005-2006) guidato da coach Giovanni Riccio. Il gruppo è molto eterogeneo e quindi l’esperto coach sta durando un po’ di fatica a portare risultati dal punto di vista del campionato, ma le prospettive sono di crescita confermate dalla vittoria nell’ultima giornata.

Per quanto riguarda l’Under 15 (annate 2007-2008) è necessario fare un discorso a parte in quanto la scelta della società è di iniziare un percorso di più stretta collaborazione con Progetto Pallacanestro Prato che ha avuto come inizio la creazione di una squadra mista che milita nel campionato di Eccellenza ovvero il campionato di livello nazionale. Questo per permettere ai nostri ragazzi di confrontarsi con le realtà più importanti della pallacanestro a livello regionale. Il campionato è partito con due vittorie alle quali è seguita una serie di sconfitte contro le squadre più attrezzate del campionato ed una vittoria nell’ultima giornata disputata. La squadra è affidata a coach Giulio Gambassi.

Il campionato Under 13 è il primo campionato giovanile della Fip e quest’anno è dedicato all’annata 2009. La squadra è affidata a coach Carlo Bonetti e ha esordito con tre sconfitte nel proprio girone. Il gruppo ha patito in particolare modo il periodo appena passato ed il lavoro del coach è volto anche qui ad amalgamare i nuovi ragazzi con la “vecchia guardia”. Il settore del Minibasket vede in campo un gruppo aquilotti (annate 2011-2012) affidato sempre a Carlo Bonetti che ha superato la prima fase dei campionati con un percorso netto di vittorie e due gruppi di bambini più piccoli (gruppo Scoiattoli annate 2013-2014 e gruppo Pulcini 2015-2016 affidati a Giovanni Riccio con Matteo Borri come assistente) che svolgono una attività mirata al loro livello iniziale di attività con l’obiettivo di iniziare presto a confrontarsi con i bambini di altre squadre nei primi tornei. Per essere aggiornati su tutte queste attività potete seguire la Pallacanestro Campi Bisenzio su Facebook od Instgram. Hashtag #wearecampi

(Nella foto il gruppo degli Aquilotti)