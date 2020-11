Zona Rossa, accesso e orari agli uffici comunali

SESTO FIORENTINO – In seguito alle misure disposte per contenere l’emergenza sanitaria, le modalità di accesso e gli orari di alcuni uffici comunali sono variate. Gli orari sono consultabili alla pagina dedicata all’indirizzo https://bit.ly/orariouffici. Le nuove disposizioni, salvo proroghe, resteranno in vigore fino al 3 dicembre. SERVIZI DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO E URP L’accesso avviene solo su […]

SESTO FIORENTINO – In seguito alle misure disposte per contenere l’emergenza sanitaria, le modalità di accesso e gli orari di alcuni uffici comunali sono variate. Gli orari sono consultabili alla pagina dedicata all’indirizzo https://bit.ly/orariouffici. Le nuove disposizioni, salvo proroghe, resteranno in vigore fino al 3 dicembre.

SERVIZI DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO E URP L’accesso avviene solo su prenotazione, con l’eccezione dell’Ufficio protocollo e Messi comunali.

Ufficio relazioni col pubblico

Servizi: richiesta bonus idrici, elettrici e gas metano, ausilio alla compilazione per bandi e avvisi comunali, informazioni per cittadinanza e ricongiungimento familiare, rilascio delle credenziali di accesso ai servizi on line, ausilio richiesta Spid e identità digitale

Prenotazione tramite mail all’indirizzo urp@comune.sesto-fiorentino.fi.it o telefonando al numero 0554496235.

Ufficio certificati e carte di identità

Servizi: rilascio carte di identità, certificazioni, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, passaggi di proprietà, autentiche di firme e copie.

Rilascio delle carte di identità elettroniche: prenotazione appuntamenti on line accedendo dalla scheda servizio dedicata o telefonare al numero 055055.

Altri servizi: prenotazione tramite mail all’indirizzo certificati@comune.sesto-fiorentino.fi.it o telefonando al numero 0554496264.

Ufficio stato civile

Prenotazione tramite mail all’indirizzo statocivile@comune.sesto-fiorentino.fi.it o telefonando ai numeri 0554496250/368.

Trasferimenti di residenza

Accesso solo su prenotazione dal lunedì al giovedì.

Prenotazione appuntamenti on line accedendo dalla scheda servizio dedicata o telefonando al numero 055055.

Ufficio elettorale e statistica

Accesso solo su prenotazione dal lunedì al venerdì.

Prenotazione tramite mail all’indirizzo elettorale@comune.sesto-fiorentino.fi.it o telefonando ai numeri 0554496206 e 0554496287.

Protocollo

Ingresso libero nei giorni di lunedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00; martedì dalle 15.00 alle 17.45.

Messi comunali

Ingresso libero nei giorni di martedì e mercoledì mattina dalle 8.30 alle 13.00 e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.45.

SERVIZI EDUCATIVI ALL’INFANZIA, SERVIZI SCOLASTICI E SPORTIVI Servizi educativi all’infanzia

Per contatti e modalità di accesso fare riferimento alla pagina dedicata.

Servizi scolastici e sportivi

Per contatti e modalità di accesso fare riferimento alla pagina dedicata.

UFFICIO PATRIMONIO, ESPROPRI, CONTRATTI L’ufficio può essere contattato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18 ai recapiti che seguono.

Servizio Contratti e Segreteria

Fulvia Stoppioni tel. 0554496358 – email f.stoppioni@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Valentina Tiberio tel. 0554996326 – email v.tiberio@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Servizio Patrimonio ed espropri

Arch. Loredana Bianchi tel. 055 4496358 o 055 4496326 – email l.bianchi@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Dott.ssa Elena Nardi tel. 055 4496358 o 055 4496326 – email e.nardi@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Maristella Caresia tel 055 4496358 o 055 4496326 – email m.caresia@comune.sesto-fiorentino.fi.it

geom. Remo Soletti tel. 055 4496358 o 055 4496326 – email r.soletti@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Dirigente settore Affari Generali Avv. Franco Zucchermaglio tel. 055 4496358 o 0554496326 – email f.zucchermaglio@comune.sesto-fiorentino.fi.it

SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA L’ufficio è aperto al pubblico su appuntamento telefonicamente allo 0554496325 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30, e per email all’indirizzo casa@comune.sesto-fiorentino.fi.it.