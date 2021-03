Zona rossa: ecco come cambieranno i mercati

SESTO FIORENTINO – Con l’entrata in vigore su tutto il territorio regionale delle misure di contenimento dell’epidemia previste per la “zona rossa”, cambiano le modalità di svolgimento dei mercati che saranno limitati ai soli banchi generi alimentari, prodotti agricoli o florovivaistici come previsto dalle norme in vigore. I mercati di filiera corta del martedì a […]

SESTO FIORENTINO – Con l’entrata in vigore su tutto il territorio regionale delle misure di contenimento dell’epidemia previste per la “zona rossa”, cambiano le modalità di svolgimento dei mercati che saranno limitati ai soli banchi generi alimentari, prodotti agricoli o florovivaistici come previsto dalle norme in vigore. I mercati di filiera corta del martedì a Colonnata e del mercoledì in piazza IV Novembre non subiranno variazioni. I mercati del mercoledì a Padule e del giovedì a Quinto Basso saranno limitati ai soli banchi alimentari.Il mercato del sabato vedrà la presenza dei soli banchi alimentari e sarà circoscritto a piazza del Mercato.