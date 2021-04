Zona rossa o zona arancione? Attesa anche per il mercato del sabato

SESTO FIORENTINO – Il pomeriggio di domani sabato 17 aprile sarà zona rossa o zona arancione? La decisione è attesa entro questa sera 16 aprile da parte della Regione Toscana. Una decisione che coinvolge anche il mercato settimanale del sabato. L’amministrazione comunale ha quindi deciso che nella mattina di domani, sabato 17 aprile, il mercato settimanale si terrà secondo le modalità previste per la “zona rossa”, ovvero con la presenza limitata ai banchi di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici nelle sole piazza del Mercato e piazza Vittorio Veneto. Queste limitazioni resteranno in vigore almeno fino alle ore 14, quando, salvo proroghe, scadrà l’ordinanza regionale che ha istituito la “zona rossa”.A partire dalle ore 14, solo e soltanto in caso di passaggio in “zona arancione”, potranno essere presenti gli operatori dei banchi non alimentari in piazza del Mercato, in piazza Vittorio Veneto e in piazza Lavagnini. La decisione della Regione Toscana circa il “colore” da assegnare al nostro territorio a partire dal pomeriggio di domani è attesa entro la serata di oggi, venerdì 16 aprile.