Zone alluvionate, il numero da chiamare per la sostituzione (gratuita) del contatore del gas

CAMPI BISENZIO – Una delle questioni da risolvere con urgenza è quella relativa alla sostituzione del contatore del gas, guasto o malfunzionante, nelle zone colpite dall’alluvione. Per questo, come sottolinea il sindaco Andrea Tagliaferri, “i cittadini devono chiamare il pronto intervento al numero 800982698. Il servizio di sostituzione è gratuito”. Per tutti coloro, invece, che non hanno l’energia elettrica in casa e l’immobile è libero da allagamenti, è necessario contattare Enel-Distribuzione fornendo il numero di Pod per la sostituzione del contatore al numero 803500.