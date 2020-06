Zoworking Academy for Kids per i centri estivi

Zoworking Academy for Kids è il campo estivo di Zoworking, il coworking di via Bruschi. Il progetto si svolge da giugno a settembre e prevede specifiche attività didattiche, ludiche, ricreative e di socializzazione tra bambini, in maniera tale da poter coniugare i bisogni di svago e divertimento dei figli con l’esigenza dei genitori di lasciare […]

Zoworking Academy for Kids è il campo estivo di Zoworking, il coworking di via Bruschi. Il progetto si svolge da giugno a settembre e prevede specifiche attività didattiche, ludiche, ricreative e di socializzazione tra bambini, in maniera tale da poter coniugare i bisogni di svago e divertimento dei figli con l’esigenza dei genitori di lasciare i propri bambini in un luogo sicuro, con professionisti ed operatori del settore e, contestualmente, poter lavorare in smartworking sempre mettendo la professionalità al primo posto.

“ZoAcademy for Kids” è destinato ai bambini dai 7 agli 11 anni e si trova dunque all’interno di questa struttura di coworking tencnologicamente avanzata e modulata con servizi per professionisti e aziende, dove si trova la produzione, la logistica, l’e-commerce e il coworking. Tante le attività, molte a sfondo educativo, proposte ai bambini e alle bambine: Tai Chi per piccoli; Approccio alle lingue: inglese, francese, spagnolo; percorso di Teatro e doppiaggio; “Chi semina raccoglie” Attività nell’orto; Pet Education e Pet Therapy; Primo soccorso per bambini; laboratorio di sartoria per bambini; approcci al dibattito e alla comunicazione; laboratorio video “il tg dei piccoli”; rilassamento guidato nella natura; percorsi di lettura ad alta voce; Bioenergetica; laboratori creativi.

Le attività saranno svolte all’interno, in stanze molto spaziose, accoglienti e confortevoli (spazi tutti debitamente sanificati) e all’aperto, in un’area verde che si trova sempre nella struttura. È importante che i bambini possano avere lo spazio necessario per muoversi ed esprimersi liberamente, soprattutto in un momento come questo, il tutto in sicurezza e sempre garantendo il pieno rispetto delle dovute distanze.

Zoworking ha stipulato una convenzione con il Comune di Sesto Fiorentino per permettere alle famiglie sestesi che lo vorranno, di beneficiare del Bonus Baby Sitter per le iscrizioni al centro estivo “ZoAcademy for kids”: un gesto concreto che speriamo abbia un impatto positivo sulla comunità e che possa permettere al maggior numero possibile di bambini e bambine di recuperare la loro naturale socialità divertendosi.