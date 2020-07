Zoworking cerca “volti” per la sua campagna di comunicazione

SESTO FIORENTINO – Vi sentite pronti per diventare testimonial? Se la risposta è positiva ecco che potete trovare pane per i vostri denti e realizzare il sogno di essere il “volto” di una campagna di comunicazione. L’azienda sestese Zoworking di via Bruschi, una struttura modulare e smart che mette a disposizione spazi per il coworking, […]

SESTO FIORENTINO – Vi sentite pronti per diventare testimonial? Se la risposta è positiva ecco che potete trovare pane per i vostri denti e realizzare il sogno di essere il “volto” di una campagna di comunicazione. L’azienda sestese Zoworking di via Bruschi, una struttura modulare e smart che mette a disposizione spazi per il coworking, office, meeting e spazi relax e di ristoro, sta varando una nuova campagna di promozione e per questo cerca un “volto”, anzi ne cerca tre. Cosa devono avere questi “volti”? “Puntiamo sull’unicità – fanno sapere da Zoworking – e la rarità delle persone, non occorre essere divi di Hollywood”. Se vi sentite pronti per diventare protagonisti di una campagna di comunicazione il più è fatto, per il resto dovete inviare uno scatto del vostro volto a: [email protected] o chiamaci allo 055 3952525 se hai bisogno di più info WhatsApp Business 348 589 4265 e come si dice… se son rose fioriranno!