Ztl: a Campi scadenze prorogate al 4 maggio, per Capalle richieste accolte “in automatico”

CAMPI BISENZIO – Ztl a Campi e a Capalle: scadenze prorogate al 4 maggio, non è necessaria l’autorizzazione nel secondo. E’ quanto è scritto sul sito Internet del Comune: “In accordo con l’assessore alla mobilità e al traffico Riccardo Nucciotti, – si legge – al fine di limitare gli accessi del pubblico all’ufficio e conseguenti eventuali assembramenti in osservanza con quanto previsto dall’ultimo Dpcm del 9 marzo, è stato disposto che le autorizzazioni Ztl del Capoluogo scadenti nei mesi di marzo e aprile sono automaticamente prorogate al 4 maggio. Inoltre, le nuove richieste per la Ztl di Capalle saranno accolte da questo ufficio e inserite nel programma delle telecamere. Non occorre che i richiedenti vengano a prendere l’autorizzazione. Sarà cura dell’Ufficio mobilità e trasporti, terminata l’emergenza sanitaria, a contattare i cittadini”.