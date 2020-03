Zucchetti al fianco delle agenzie di viaggi e dei tour operator per affrontare le conseguenze del Coronavirus

LASTRA A SIGNA – Zucchetti Systema, società del Gruppo Zucchetti specializzata in soluzioni software per agenzie di viaggi e tour operator, per consentire ai propri clienti di far fronte alle richieste di annullamento delle pratiche di viaggio sopraggiunte in grande quantità in seguito ai provvedimenti legislativi in materia di Covid-19, ha reso disponibile una funzionalità che consente di emettere velocemente ed in modo automatico i modelli di voucher per i rimborsi.

“L’impatto economico di questa situazione riguarderà purtroppo tutti i settori – afferma Marco Montagni, amministratore e responsabile commerciale di Zucchetti Systema – in modo particolare per il Travel che per primo ne pagherà le conseguenze. Nell’attesa che la situazione torni a una auspicabile normalità, noi ci diamo da fare per supportare le persone e le aziende del settore, iniziando dalla rapida implementazione di funzionalità che permettano di gestire le numerose richieste di annullamento di viaggi e prenotazioni”.

L’articolo 28 del decreto legge 9/2020 ha infatti introdotto l’utilizzo di un voucher, ovvero un riconoscimento di un credito valido un anno dall’emissione, quale alternativa al rimborso e al pacchetto sostitutivo, di cui potranno beneficiare i partecipanti per gli annullamenti dei viaggi dovuti all’emergenza epidemiologica in corso. “Con l’obiettivo di velocizzare il lavoro delle agenzie di viaggi e dei tour operator, – si legge in una nota – Zucchetti Systema ha implementato una funzionalità che prevede l’emissione del voucher direttamente dalla pratica inserita sul gestionale eAgency, secondo il modello messo a disposizione da FTO – Federazione Italiana Turismo Organizzato. Tale funzionalità è utile non solo per l’emissione fisica del documento, ma anche per poter monitorare le pratiche su cui è stato emesso il voucher.

Tutte le applicazioni Zucchetti possono essere utilizzate da remoto, senza necessità di recarsi fisicamente sul luogo di lavoro, in totale sicurezza e con facilità. Tutto ciò che serve è un pc e una connessione per accedere agli applicativi software o in alternativa una rete privata virtuale (VPN) che garantisce privacy, anonimato e sicurezza dei dati attraverso un canale di comunicazione riservato tra dispositivi. Grazie alle soluzioni di web meeting & conference è possibile inoltre realizzare riunioni ed incontrare virtualmente clienti e collaboratori. Ci vuole certamente un po’ di organizzazione ma si tratta di strumenti hardware e software accessibili a tutti. A tal proposito, Zucchetti ha messo a punto un “Kit Digital Workplace e Smart Working”, cioè una guida che fornisce ai suoi clienti gli strumenti fondamentali per realizzare forme di lavoro agile e ottimizzare a tale scopo l’uso delle soluzioni Zucchetti.

“Ci auguriamo – conclude Montagni – di poter tornare al più presto alla normalità lavorativa, nel frattempo facciamo il possibile per andare avanti supportando i nostri Clienti come abbiamo sempre fatto, ma con una attenzione maggiore fin da ora a riorganizzare il nostro futuro, più consapevoli e più preparati”.