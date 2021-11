1522, la Città metropolitana dà il via a una rete capillare di promozione del numero antiviolenza

FIRENZE – Fare rete per promuovere il numero antiviolenza 1522. Il 25 novembre, da oltre vent’anni “giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, si avvicina e la Città Metropolitana di Firenze, insieme ad associazioni di categoria e sindacati, vuole unire gli sforzi per creare una rete intorno al numero antiviolenza e stalking 1522. […]

FIRENZE – Fare rete per promuovere il numero antiviolenza 1522. Il 25 novembre, da oltre vent’anni “giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, si avvicina e la Città Metropolitana di Firenze, insieme ad associazioni di categoria e sindacati, vuole unire gli sforzi per creare una rete intorno al numero antiviolenza e stalking 1522. Sono già state avviate capillari attività di comunicazione tramite social, e-mail e la diffusione di un’immagine da utilizzare allo scopo, che “dal 25 novembre al 25 dicembre – spiega Angela Bagni, consigliera della Metrocittà delegata alle pari opportunità e sindaco di Lastra a Signa – saranno potenziate su tutto il territorio metropolitano: ci poniamo in un’ottica attenta di servizio, di ascolto, di sostegno a chi è vittima e non sa come fare per uscire dal silenzio”.

All’origine della campagna, sostenuta anche attraverso canali sociali e mezzi di comunicazione istituzionali, una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio della Città metropolitana per attivarsi presso le associazioni di categoria e gli ordini professionali del territorio della stessa Città metropolitana affinché le attività ad essi collegate aderiscano alla campagna di sensibilizzazione. Il 1522 è un numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza e stalking, collegato alla rete dei Centri Antiviolenza della Regione Toscana e alle altre strutture per il contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio, che garantisce la continuità dell’assistenza alle vittime di violenza di genere e stalking anche nell’attuale fase di emergenza sanitaria.

All’incontro di presentazione delle iniziativa convocato stamani in Palazzo Medici Riccardi, presenti insieme alla consigliera delegata Angela Bagni, erano presenti Erika Tasselli di Confcommercio, Marco Goretti della Cna e Sibilla Santoni, presidente del Comitato pari opportunità degli avvocati di Firenze e del Comitato interprofessionale “Insieme per le professioni”. Farmapiana, da parte sua, farà inserire dalle 25 novembre, negli scontrini delle farmacia della Piana, la frase “Se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522” e la Metrocittà ha preso contatti per coinvolgere tutta la rete delle farmacie, anche private, nella campagna.

Santoni ha comunicato “l’adesione di entrambi i Comitati alla campagna di diffusione del numero 1522 e la piena disponibilità degli stessi a collaborare alla campagna. In particolare, entrambi i Comitati si rendono disponibili a partecipare a eventi, a incontri e a pubblicizzare il numero 1522 presso i propri canali social. La Cna utilizzerà tutti i canali di collegamento con circa 8.000 imprese per raggiungere capillarmente quante più persone possibili. Si è evidenziato, in particolare, un ruolo strategico delle professioni legate all’estetica che hanno con sé un grande potenziale di informazioni e una particolare rete di contatti diretti”. Confcommercio, ha spiegato Erika Tasselli, “ha avviato la promozione del 1522 sui canali web e social dell’associazione. In una nota inviata dal direttore Franco Marinoni sono enumerate le altre iniziative: l’affissione del cartello/adesivo 1522 presso tutte le sedi e gli uffici territoriali della Confcommercio provinciale di Firenze, la diffusione di un messaggio e di “videopillole” nelle chat e sui canali di informazione agli associati, con invito agli associati ad esporre e promuovere il messaggio, e realizzato video – spot per promuovere sui canali social il messaggio.

La presidente del Comitato pari opportunità dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Firenze Serena Lanini ha comunicato che si provvederà all’inserimento del 1522 nella newsletter che il Comitato invia agli iscritti; la predisposizione e diffusione fra i commercialisti fiorentini di una circolare esplicativa del servizio da inviare ai clienti o esporre negli studi; inserimento sul sito del Comitato pari opportunità del link all’iniziativa nonché di loghi rappresentativi del servizio; inserimento nella pagina Facebook del Comitato Pari Opportunità del materiale pubblicitario dell’iniziativa, sua spiegazione e link all’iniziativa; realizzazione, in collaborazione con le altre professioni partecipanti al tavolo interprofessionale fiorentino delle pari opportunità, di un breve filmato promozionale relativo al servizio da pubblicizzare attraverso i canali social.