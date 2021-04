25 Aprile. PD “Un manifesto con il testo di Bella Ciao perchè ognuno possa cantarla”

SESTO FIORENTINO – “Celebrare la Resistenza è un atto di partecipazione collettiva, per riaffermare, oggi e sempre, i valori democratici e antifascisti. Purtroppo anche quest’anno sarà un 25 Aprile segnato dalla pandemia”. Ad affermarlo in una nota il segretario del PD sestese Massimo Labanca che ricorda che il Partito Democratico sestese ha realizzato un manifesto con il testo integrale della canzone ‘Bella ciao’. Il manifesto – spiega Labanca – l’abbiamo affisso per le strade di Sesto Fiorentino in modo che ognuno possa cantarla, bisbigliarla e gridarla per i partigiani, per gli uomini e le donne che si sono sacrificati per donarci la libertà.Inoltre domenica 25 aprile alle 16 andremo a deporre fiori nei luoghi della Resistenza della nostra città sposando la bellissima iniziativa ‘Strade di Liberazione’ promossa da ANPI perché “è questo il fiore del partigiano morto per la libertà!”.