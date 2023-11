Aperta la Mostra mercato dell’olio

CALENZANO – E’ stata inaugurata oggi la 27esima edizione della Mostra mercato dell’olio extravergine di oliva di Calenzano al Centro St.Art di via Garibaldi. “Non possiamo non pensare a quanto sta accadendo ai territori vicino a noi – ha detto il sindaco Riccardo Prestini – ai quali va il nostro pensiero e la nostra solidarietà. […]

CALENZANO – E’ stata inaugurata oggi la 27esima edizione della Mostra mercato dell’olio extravergine di oliva di Calenzano al Centro St.Art di via Garibaldi.

“Non possiamo non pensare a quanto sta accadendo ai territori vicino a noi – ha detto il sindaco Riccardo Prestini – ai quali va il nostro pensiero e la nostra solidarietà. Abbiamo deciso di confermare la Mostra dell’olio perché crediamo che sia un modo per riflettere sul ruolo e sul lavoro fondamentale che gli agricoltori con impegno e caparbietà portano avanti, contribuendo a presidiare il nostro territorio. Nel programma ci saranno anche due convegni dedicati ai cambiamenti climatici e all’importanza che rivestono l’agricoltura e e l’olivicoltura: quello che sta accadendo negli ultimi anni deve farci prendere atto ed essere sprone per mettere in campo tutte le azioni possibili per rendere i nostri territori sempre più resilienti. Ringrazio gli operatori presenti, nonostante un’annata di grandissima riduzione della produzione, l’Associazione turistica di Calenzano e il Distretto biologico per la collaborazione e l’impegno”.