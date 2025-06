CAI: al Grotta un film sulle Apuane con la “guida” di Giovanni Storti

SESTO FIORENTINO – “Tra natura e quota. Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane” è il titolo del film che sarà proiettato al Cinema Grotta martedì 17 giugno alle 21.30, in un evento promosso dal CAI di Sesto Fiorentino e aperto a tutta la cittadinanza con ingresso a soli 3,50 euro. Il noto attore del trio “Aldo, Giovanni e Giacomo” conduce lo spettatore sulle Alpi Apuane, per scoprire con ironia un territorio selvaggio e riflettere sui problemi che ne minacciano la conservazione. “Quest’opera – spiega Alessandro Gamannossi –, realizzata con la collaborazione del Club Alpino Italiano, vuole offrire uno strumento che, con il giusto equilibrio fra leggerezza e profondità, aiuti il pubblico a riscoprire la magia della biodiversità nelle nostre montagne”. Presentato all’ultima edizione del Trento Film Festival, nel docufilm on the road il protagonista vive le Apuane con grande entusiasmo tra passeggiate, incontri con gli esperti del luogo e con le guide escursionistiche del CAI, fino alla scalata della ferrata del Procinto, una delle più antiche d’Italia. “Il dialogo diretto con gli spettatori – aggiunge Stefano Rolle – è simile a quello che Giovanni Storti intrattiene con i tanti iscritti al suo profilo Instagram, nel quale propone sia itinerari a piedi, in bici e con gli sci per promuovere uno stile di vita ecosostenibile, sia tanti contenuti a difesa degli animali e dell’ambiente”.