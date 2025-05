“80 anni di LiberAzione” tra incontri, teatro e libri

CALENZANO – Il programma “80 anni di LiberAzione” del Comune prevede una serie di appuntamenti anche per i prossimi giorni: mercoledì 14 maggio, alle 21, “Guerra e Liberazione a Calenzano”, una serata di approfondimento sulla storia locale all’altana del Castello. All’incontro parteciperanno Matteo Mazzoni, direttore dell’Istituto storico toscano della Resistenza; Fabrizio Trallori, storico; David Mugnai, docente. Venerdì 16 maggio ancora spazio alla storia locale, attraverso le testimonianze dei calenzanesi, rilette in chiave teatrale. Alle 17,30 a Officina Civica di via Petrarca, si potrà partecipare a “Libertà di parola”, a ingresso libero e gratuito. Si tratta di un percorso teatrale messo in scena da La Macchina del suono, a partire dalle testimonianze dirette raccolte da Candia Biancalani per la tesi di laurea magistrale in Storia contemporanea, incentrate sui fatti accaduti a Calenzano tra il 1944 e il 1948. A seguire, alle 20, aperitivo su prenotazione. Alle 21,30 “LiberTrap”, in collaborazione con il gruppo Unità di Strada Flash. Il diritto di libertà di parola al suono della musica Trap del collettivo TuscanBread di cantanti e autori del territorio: una serata all’insegna della musica seguita dai ragazzi. Ingresso gratuito. Il 21 maggio alle 18.30 nella sala convegni al quarto piano del palazzo comunale di piazza Gramsci, si terrà la presentazione del libro “Voglio tornare a casa” curato da Maurizio Gori. Iniziativa a cura di Linea Gotica Pistoiese. Il 24 maggio, dalle 15, laboratorio per bambini a cura dell’associazione Gailandia nel giardino di via delle Bartoline a tema pace, resistenza e resilienza. Conclusione il 29 maggio alle ore 21 alla biblioteca CiviCa con lo spettacolo di Letizia Fuochi, “Se una è coraggiosa è coraggiosa sempre – storie di Resistenza”. Info e prenotazioni: biblioteca@comune.calenzano.fi.it.