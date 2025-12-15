A bordo di una moto ricettata, non si fermano all’alt della Polizia locale: denunciati due ventenni

PRATO – Un fine settimana di controlli, quello appena trascorso, per la Polizia locale pratese. Nell’ambito infatti delle attività straordinarie di vigilanza sul territorio, intensificate nel periodo delle festività natalizie, venerdì 12 dicembre una pattuglia del Reparto Territoriale, percorrendo la Declassata nei pressi di Prato Ovest, ha notato una moto da cross guidata da due ragazzi che circolavano sprovvisti di casco. La pattuglia ha intimato l’alt al mezzo, ma i due ragazzi si sono dati alla fuga, prima in strada e poi nei campi adiacenti, dove la moto è stata abbandonata. Con l’ausilio di altre pattuglie allertate nel frattempo, gli agenti hanno fermato i due ragazzi che sono stati identificati per due ventenni di origine marocchina e albanese. I due sono stati denunciati per ricettazione e la moto è stata restituita al legittimo proprietario.

Nella giornata di oggi, invece, lunedì 15 dicembre, l’attività del Reparto Territoriale è stata diretta, anche in seguito alle numerose segnalazioni pervenute al Comando di piazza Macelli, al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi. I controlli hanno interessato piazzale della Direttissima, via Mino da Fiesole e piazzale Enrico Coveri, piazzale del Ponzaglio e piazza Mercatale.Sono stati individuati e sanzionati cinque parcheggiatori abusivi, nei confronti dei quali sono scattati anche l’ordine di allontanamento e il sequestro delle somme di denaro indebitamente percepite con l’attività.