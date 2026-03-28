A Calenzano si ampliano le “zone 30”

CALENZANO – Al via le zone 30 a Settimello e a Calenzano Alto. Sono in via di ultimazione gli interventi per la posa della segnaletica verticale e orizzontale per ampliare le zone a velocità limitata, previste dal Piano urbano del traffico (PUT), approvato nel 2022. A Settimello, la zona 30, già attiva in via papa Giovanni XXIII e nei pressi […]

CALENZANO – Al via le zone 30 a Settimello e a Calenzano Alto. Sono in via di ultimazione gli interventi per la posa della segnaletica verticale e orizzontale per ampliare le zone a velocità limitata, previste dal Piano urbano del traffico (PUT), approvato nel 2022. A Settimello, la zona 30, già attiva in via papa Giovanni XXIII e nei pressi della scuola Anna Frank, si amplia per comprendere tutta l’area tra piazza Cavalcanti e via delle Mimose, al confine con Sesto Fiorentino. Pertanto la zona 30 adesso comprende: via Arrighetto da Settimello, via del Balzo, piazza Berliguer, piazza Carmignani, piazza I° Maggio, via della Chiesa (tratto da via Arrighetto da Settimello a via Giovanni XXIII), via del Buon riposo, via del Pecchiolo, via Machiavelli, via del Gufo, via Don Bobbio, via Sozzi, via Fratelli Rosselli, via 2 giugno, via Trilussa, via Tasso, via Pirandello, via Carducci, via Foscolo, via Giovanni XXIII, via Cioni, via Tagliafraschi, via Parigi, via Squilloni, via Sarti, via delle Cappelle, via delle Mimose.

La zona 30 scatta anche a Calenzano Alto, dove era già attiva in via Mascagni e via del Molino in prossimità degli ingressi all’Istituto comprensivo: il limite vale in tutta l’area compresa tra il ponte di via del Molino, via Mascagni e via del Castello fino all’incrocio con via Garibaldi. Sono dunque interessate adesso: via del Castello, piazza San Niccolò, piazza Belvedere, via dell’Aia, via dell’Oriolo, via della Torre, via delle Scuderie, via Dietro Poggio, via del Molino (tratto dal ponte sul Torrente Marina a via Puccini), via Sabatini, via Mascagni e via della Gora. “Aggiungiamo un altro tassello alla creazione delle zone 30 – spiega l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità sostenibile Maurizio Sansone – che si estendono oltre le aree limitrofe alle scuole. L’obiettivo è ridurre la velocità di auto e moto aumentando quindi la sicurezza stradale e, allo stesso tempo, incoraggiare forme di mobilità dolce. Andare più piano aiuta ad abbattere anche le emissioni inquinanti e il rumore del traffico nelle strade cittadine. Infine, rallentare la velocità permette a pedoni e ciclisti di ‘riappropriarsi’ della strada e nel lungo termine può contribuire a rendere gli spazi urbani ancora più condivisi e vivi. La prossima estensione prevista a breve è la zona presso il Design Campus, che comprende via Bordoni, via Nuova e via Breddo”.