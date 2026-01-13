CALENZANO – Sarà presentato giovedì 15 gennaio alle 11 ai giardini di piazza della Resistenza, il murales realizzato sul muro esterno della Casa del popolo di Calenzano. Il murales, realizzato da un artista locale, è stato commissionato dal Comune di Calenzano nell’ambito del progetto “Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni (RE.A.DY)” di cui Calenzano fa parte. Obiettivo della Rete e del progetto è promuovere i diritti delle persone LGBTQIA+ e la non discriminazione per motivi legati all’orientamento sessuale ed all’identità di genere.
A Calenzano un murales in piazza della Resistenza
