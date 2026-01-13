A Calenzano un murales in piazza della Resistenza

SESTO FIORENTINO – Come previsto dal meteo, la giornata di oggi è interessata da un’ondata maltempo iniziata con una spruzzata di neve sulla vetta di Monte Morello e proseguita con una nevicata che ha interessato parte del territorio. La Protezione civile di Sesto Fiorentino ha diramato per questo l’allerta neve e ieri è iniziato lo […]