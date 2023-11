A Campi Bisenzio ancora inagibile il presidio Asl di via Rossini. Servizi trasferiti nei presidi di Sesto, Lastra a Signa e Calenzano

CAMPI BISENIZIO – Rimane inagibile a Campi Bisenzio il presidio socio sanitario di via Rossini. Dopo il sopralluogo di questa mattina da parte del direttore di zona distretto Andrea Francalanci con il direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Firenze, Francesco Napolitano e il coordinatore sanitario territoriale della zona fiorentina nord ovest, Massimo Tilli, sono stati decisi alcuni interventi per limitare al massimo i disagi e garantire i servizi in altre sedi distrettuali.

Per i prelievi ematici, si sta procedendo a ricontattare le persone che avevano prenotato per indirizzarle o presso altri presidi di zona – a Sesto Fiorentino presso il presidio di via Gramsci, a Lastra a Signa presso il presidio “Alfa Columbus” o a Calenzano presso la Casa della Salute di piazza Gramsci – o presso gli ambulatori della Misericordia di Campi Bisenzio in via Montalvo 8, già convenzionati con l’Azienda. Anche per gli altri servizi di specialistica (Ostetricia-ginecologia, Salute Mentale, Riabilitazione), gli operatori stanno ricontattando a una a una le persone per orientarle nelle sedi di presidio più vicine.

Sempre per inagibilità, la sede della Continuità Assistenziale di via Sanzio è stata trasferita in via Saffi nei locali della Misericordia di Campi Bisenzio. Presso la sede della Misericordia in via Montalvo 8 è in allestimento un Punto di prime cure sanitarie con la presenza di un medico e di un infermiere. “A Campi Bisenzio – si legge in una nota – ricordiamo che in questi giorni la Medicina generale e la Pediatria sono rimaste sempre in attività. L’Azienda si scusa per i disagi che si potranno verificare ancora nei prossimi giorni e assicura che è massimo l’impegno per rendere di nuovo agibili i locali di via Rossini”.