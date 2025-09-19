CAMPI BISENZIO/SESTO FIORENTINO – I Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino osserveranno tre giorni di lutto cittadino simbolico da domenica 21 a martedì 23 settembre “in segno di vicinanza – si legge in una nota – con la popolazione civile di Gaza e tutto il popolo palestinese. L’iniziativa si svolge in concomitanza con la celebrazione della Giornata internazionale della pace di domenica 21 settembre”. Con questo atto “i sindaci vogliono ribadire la ferma condanna dell’invasione di Gaza da parte di Israele che sta provocando la morte di decine di migliaia di civili con l’indifferenza – se non l’aperta e criminale complicità – di molti governi, tra cui quello italiano”.
A Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino tre giorni di lutto cittadino per Gaza
