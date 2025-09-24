A Campi Bisenzio il tavolo per la buona occupazione della Piana fiorentina. Tutti i temi trattati

CAMPI BISENZIO – Si è riunito, nei giorni scorsi, il tavolo per la buona occupazione, promosso dalle amministrazioni comunali di Campi Bisenzio, Calenzano e Sesto Fiorentino insieme a Cgil, Cisl e Uil. Al centro dell’incontro numerosi temi legati al lavoro e allo sviluppo della Piana fiorentina. In particolare il rinnovo e l’aggiornamento del protocollo sugli appalti, per garantire maggiore trasparenza e qualità nelle procedure, insieme a più tutele per i lavoratori; l’apertura di un confronto finalizzato ad assicurare, negli appalti pubblici, interventi a sostegno dei lavoratori, con particolare attenzione alle condizioni retributive più svantaggiose; un’analisi della situazione occupazionale del territorio, con un focus sui settori più fragili e in difficoltà come moda e metalmeccanica, ma anche logistica, commercio, turismo e servizi, che rivestono un ruolo fondamentale per l’economia della Piana. Fra i temi discussi, si legge in una nota, “anche la questione delle aperture commerciali nei giorni festivi. Comuni e sindacati hanno condiviso la necessità di riaffermare l’importanza del rispetto delle festività, a partire da quelle previste dai contratti nazionali, tutelando i diritti di chi lavora nel commercio e nei servizi. Pur riconoscendo il valore delle attività commerciali come imprese e presidi di prossimità, è stato sottolineato l’impegno a promuovere una cultura della socialità che non si limiti al consumo, ma che favorisca la vita comunitaria e la valorizzazione dei territori. Allo stesso tempo è emersa la volontà di rafforzare, in maniera condivisa tra i Comuni, la salvaguardia delle condizioni dei lavoratori della Piana fiorentina”. Le amministrazioni comunali e le organizzazioni sindacali hanno confermato infine “il loro impegno a proseguire i lavori del tavolo, con l’obiettivo di mettere in campo azioni concrete per coniugare sviluppo economico, occupazione di qualità e rispetto dei diritti”.