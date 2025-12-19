A Campi Bisenzio l’ultimo week end prima del Natale fra musica, folletti, spettacoli e cultura

CAMPI BISENZIO – Si accendono le luci dell’ultimo week end di Natale a Campi Bisenzio. Con un programma di appuntamenti davvero per tutti. Come accade già dal 29 novembre il cuore del Natale campigiano batterà in centro con mercatini, aperture straordinarie dei negozi, animazioni itineranti, giochi e laboratori per bambini, musica, trucca bimbi, cioccolata calda e vin brulé. Il Villaggio di Babbo Natale aspetterà i più piccoli nell’atrio sotto la sala consiliare in piazza Dante dove non mancherà la cassetta delle lettere per imbucare la classica letterina a Babbo Natale. Grande atmosfera anche a Santa Maria dove presso la chiesa si potrà visitare il bellissimo presepe e il Mercatino di Natale.

il programma di questo fine settimana: si comincia oggi, venerdì 19 dicembre, alle 17.30 con una proiezione e laboratorio per i più piccoli presso la Sala Musica del Teatrodante Carlo Monni (informazioni e prenotazioni biglietteria@teatrodante.it / 3463038170). Sabato 20 dicembre invece dalle 15,30 alle 18,30 arrivano i Folletti Crochet, due folletti esuberanti e colorati, pronti a stupire sia a terra che sui trampoli. Giocheranno con il pubblico e i loro magici fili di lana, costruendo un “fil rouge” che lega l’antica storia dei folletti della lana alla magia del Natale, in un’animazione coinvolgente e visivamente unica che sarà itinerante da piazza Dante a Piazza Fra Ristoro. Alle 16 in piazza Dante sarà il momento del Christmas show, a cura di The Family Academy mentre alla stessa ora appuntamento da non perdere per chi ama la cultura con l’inaugurazione al Museo archeologico di Gonfienti (presso la Rocca Strozzi) della mostra “Vasi d’inganno: falsi reperti ma vero mito”, un viaggio originalissimo attraverso le opere dei falsari che comunque hanno rafforzato il mito etrusco.

Domenica 21, infine, negozi aperti, mercatini e il Villaggio di Babbo Natale in piena attività. Dalle 16 alle 18 le note swing dell’Orchestra OsmannGold accenderanno lo spirito natalizio con un concerto spettacolo interamente dedicato al Natale con le musiche tipiche del periodo di festa e con successi più recenti, in un programma vivace, brioso e coinvolgente impreziosito dalla presenza della cantante Romina Barsotti. Non solo swing, non solo musica da ballare, quindi, ma anche da ascoltare grazie a un programma che dalla New York degli anni Ruggenti ci porta verso grandi classici natalizi rivisti in arrangiamenti capaci di sprigionare tutta l’energia del ritmo sincopato che caratterizza questo genere. Insomma a farla da padrone sarà una grande atmosfera natalizia e la voglia di vivere insieme delle belle giornate prenatalizie