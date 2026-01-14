A Cercina la benedizione degli animali

SESTO FIORENTINO – Torna domenica 18 gennaio la festa di Sant’Antonio a Cercina. Il programma, promosso dal Comitato del Trentesimo insieme a Pro Loco, Unicoop e Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con la parrocchia, il circolo Arici e il centro civico 5 di Cercina, prende il via con la gara di briscola al circolo Arci Pian di San Bartolo alle 21. Domenica alle 9, invece, partirà il corteo composto dai cittadini e dai loro animali e la partenza, prevista per le 10, accompagnata dalla Banda Musicali con la sfilata per via della Docciola e arrivo alla Chiesa di Cercina. Alle 10.30 si terrà la benedizione degli animali e alle 11.30 sarà celebrare la Messa, alle 12.30 fino al tardo pomeriggio si terrà la degustazione con olio nuovo e fettunta. La giornata si chiuderà alle 13 con il pranzo sociale al Centro Civico 5 con prenotazione e costo di 15 euro.