A CiviCa arriva lo “Speed date dei libri” per innamorarsi delle storie

CALENZANO – Sbarca alla Biblioteca CiviCa lo “Speed date” gli appuntamenti “al buio” per innamorati, in questo caso per innamorati dei libri. Infatti al campanello le coppie sceglieranno di raccontare il proprio libro del cuore, magari cercando di convincere, o meglio di innamorarsi. Una pratica insolita per convincere qualcuno a leggere il proprio libro del cuore, scambiarsi emozioni e raccontarsi storie, che arriva nella Piana fiorentina per la prima volta. E alla biblioteca CiviCa confessano che si tratta di un esperimento, curioso e originale per muovere sentimenti e suggestioni attraverso i libri. I partecipanti, a cui è consigliata l’iscrizione, si siederanno ad un lungo tavolo e al suono della campanella cercherano di convincere la persona che sta di fronte a leggere il libro da loro tanto amato. Per farlo la coppia avrà 5 minuti poi la campanella suonerà di nuovo e si passerà ad un altro lettore e così via.

Lo “Speed date dei libri” si terrà giovedì 26 marzo alle 18 nella sala polivalente. “Si tratta di un incontro brevissimo – spiegano alla Biblioteca – un incontro tra lettori e libri per creare colpi di fulmine letterari”. Lo Speed date dei librii è un modo dinamico per scoprire nuovi generi, ma anche per promuovere la lettura, per incuriosire, per condividere i propri libri preferiti. Il progetto arriva dopo il successo di Verso libero, il festival dedicato alla poesia che ha centrato il cuore dei lettori non solo calenzanesi. Ora con lo Speed date dei libri si passerà all’innamoramento dei lettori per nuove storie. E poi se l’incontro colpirà il cuore dei lettori il libro potrà essere chiesto in prestito alla Biblioteca CiviCa.