A Firenze convegno sull’intelligenza artificiale “nello sport e per lo sport”. Insieme agli studenti del liceo sportivo

FIRENZE – Il Comitato regionale toscano ANSMeS, nell’ambito del Progetto nazionale 2026, ha organizzato a Firenze presso il liceo sportivo Florentia Sport School, un convegno rivolto agli studenti sul tema “Intelligenza artificiale nello sport e per lo sport – L’evoluzione dell’IA: capire il passato per studiare il futuro”. Un appuntamento che ha visto la presenza del presidente nazionale dell’ANSMeS Francesco Conforti e del consigliere nazionale Luciano Baldini. Insieme a loro il presidente regionale Salvatore Vaccarino con il vicepresidente Gianni Taccetti, delegato Coni di Firenze, e il segretario Giovanni Carniani, il presidente regionale del Coni Simone Cardullo, la preside Antonella Mesina e il Ceo del liceo sportivo, Luciano Lazzeri. Ha moderato l’incontro il giornalista Michele Carniani, mentre le relazioni sono state di Guendalina Brizzolari, psicologia dello sport, Alessio Beltrame, informatico esperto di tecnologie ICT e trasformazione digitale, e Benedetta Squittieri, presidente della rete dei Comuni sostenibili. “È stata una bella mattina di riflessione e dialogo con ragazzi e professori sull’impatto delle nuove tecnologie, – spiegano dall’ANSMeS – delle opportunità, dei rischi, non solo nello sport ma in tutti gli aspetti della nostra vita. Della necessità di essere protagonisti curiosi, di lavorare per crearsi gli strumenti per conoscere e governare la tecnologia, tirarne fuori il meglio e non essere semplicemente utilizzatori passivi”. Durante i vari interventi, inoltre, è stato ricordato con affetto Marcello Marchioni, storico presidente dell’Assi Giglio Rosso e consigliere del Coni, deceduto di recente, alla presenza della figlia Maddalena, di Giuseppe Ocello, vicepresidente vicario della ASD Assi Giglio Rosso, e di Franco Cervellati di Cesefas.