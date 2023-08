A fuoco un annesso nella Villa Villoresi. Intervento dei Vigili del fuoco

SESTO FIORENTINO – Alle 6.45 a Colonnata in via Carlo Ciampi alla Villa Villoresi sono intervenuti i Vigili del fuoco a causa di un incendio che si è sviluppato in un annesso agricolo all’interno dell’area della stessa villa. Sul posto sono arrivati con tre automezzi dal Comando di Firenze, distaccamento di Calenzano e di Firenze […]

SESTO FIORENTINO – Alle 6.45 a Colonnata in via Carlo Ciampi alla Villa Villoresi sono intervenuti i Vigili del fuoco a causa di un incendio che si è sviluppato in un annesso agricolo all’interno dell’area della stessa villa. Sul posto sono arrivati con tre automezzi dal Comando di Firenze, distaccamento di Calenzano e di Firenze Ovest. L’incendio è stato domato nel giro di poco tempo e per fortuna non ha coinvolto nessuna persona. Concluso l’intervento, l’area è stata messa in sicurezza.