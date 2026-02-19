A giugno a Calenzano torna Lunaria

CALENZANO – Due notti per farsi sorprendere dalla bellezza delle costellazioni e dalla magia della danza, del teatro, delle esibizioni: sabato 20 e domenica 21 giugno nel borgo medievale di Calenzano tornerà Lunaria, il Festival delle arti di strada. L’edizione 2026 sarà dedicata ai “Celesti miraggi”, alla potenza evocativa del cielo, in tutte le sue declinazioni, dall’arte all’astronomia. I pianeti e le costellazioni hanno sempre affascinato e incuriosito l’umanità: è a questo fascino che Lunaria dedicherà i suoi spettacoli e la sua creatività, proprio nelle notti a cavallo del solstizio d’estate. Il Festival è promosso dal Comune di Calenzano, organizzato dall’Associazione Turistica di Calenzano, con la direzione artistica di Le Petit Voyage. A breve sarà aperta una chiamata per gli operatori commerciali, di artigianato e alimentare, che vorranno partecipare alla manifestazione. Il programma e le novità saranno disponibili sul sito www.lunariacalenzano.it e sulla pagina facebook LunariaCalenzano.