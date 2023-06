A I Gigli arriva la scuola di comicità di Massimiliano Galligani

CAMPI BISENZIO – Un palcoscenico per diventare comici. Lo mette a disposizione il Centro Commerciale I Gigli dando il via a una vera e propria novità: la GigliComedy Academy, la prima scuola di cabaret gratuita allestita in un centro commerciale. Cinque lezioni con un maestro d’eccezione, l’attore comico Massimiliano Galligani. Galligani, pratese, è stato protagonista di Zelig […]

CAMPI BISENZIO – Un palcoscenico per diventare comici. Lo mette a disposizione il Centro Commerciale I Gigli dando il via a una vera e propria novità: la GigliComedy Academy, la prima scuola di cabaret gratuita allestita in un centro commerciale. Cinque lezioni con un maestro d’eccezione, l’attore comico Massimiliano Galligani. Galligani, pratese, è stato protagonista di Zelig e di numerosi film. Le lezioni di comicità che si terranno ogni giovedì dalle 19 alle 21 a partire dal 29 giugno fino alla fine di luglio, saranno seguite da cinque appuntamenti sulla Terrazza Natalini, con i cabarettisti italiani: Daniele Raco, il magicomico Kagliostro, Stefano Vigilante, Giancarlo Barbara e Omar Fantini. Le lezioni serviranno agli aspiranti comici ad approfondire non solo la storia del cabaret italiano e internazionale, ma anche alcune tecniche per imparare a scrivere e interpretare testi comici.

Focus principale del workshop sarà la StandUp Comedy, ormai fenomeno di tendenza in Italia scelto dalla nuova generazione di comici che si muovono anche sui social network. Tra teoria e pratica sul palco dei Gigli si imparerà l’arte di far ridere: infatti, al termine del minicorso, gli aspiranti comici avranno la possibilità di esibirsi davanti al pubblico insieme al comico Omar Fantini, il 29 luglio alle 21. Le iscrizioni sono aperte fino al 29 giugno, e per farlo basterà inviare un messaggio sui canali Facebook e Instagram de I Gigli. GigliComedy Academy è la novità 2023 del Villaggio Vacanze, l’appuntamento estivo organizzato come ogni anno dal Centro Commerciale I Gigli per tutto il mese di luglio. Tra gli appuntamenti: Stencil Art Mall Show. Personalizza i tuoi acquisti tutti i mercoledì dalle 17 alle 20 presso il primo piano di Corte Lunga e quelli immancabili tra musica, quiz-dance, esibizioni acrobatiche e micro-magia, per le famiglie nell’area Giglisauri dalle 15 alle 19. Tutti gli appuntamenti del Villaggio Vacanze sono consultabili su gigli.it.