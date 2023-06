A I Gigli una settimana dedicata al gioco con Lucca Games

CAMPI BISENZIO – Una settimana, quella prevista al centro commerciale I Gigli dal 19 al 25 giugno, fatta di dimostrazioni, sessioni di gioco da tavolo, sfide all’ultimo dado, in gruppo o contro personaggi virtuali, per promuovere la cultura del gioco in vista del trentennale di Lucca Games (Lucca Games nasce ufficialmente nel 1993, dando vita […]

CAMPI BISENZIO – Una settimana, quella prevista al centro commerciale I Gigli dal 19 al 25 giugno, fatta di dimostrazioni, sessioni di gioco da tavolo, sfide all’ultimo dado, in gruppo o contro personaggi virtuali, per promuovere la cultura del gioco in vista del trentennale di Lucca Games (Lucca Games nasce ufficialmente nel 1993, dando vita al brand Lucca Comics & Games per come lo conosciamo oggi).

Lucca Comics & Games approda per la prima volta all’interno di un centro commerciale, I Gigli, il più grande shopping center toscano, con uno spazio esclusivo allestito in galleria e con tante attività dedicate al mondo ludico nelle sue diverse forme.

Un focus sarà dedicato ai giochi finalisti del premio Gioco dell’Anno 2022: nei tavoli da gioco sarà infatti possibile giocare a Le Cronache di Avel, vincitore del titolo, e cimentarsi anche con tutti i cinque finalisti della scorsa edizione del premio: Le avventure di Robin Hood, Café, Cascadia, Hidden Laders. Spazio anche per il vincitore del Gioco Inedito 2022, Papyrus. Chiunque vorrà sperimentare in nuove avventure sarà guidato e assistito ogni giorno dai dimostratori della ludoteca di Lucca Games.

I tavoli, animati con il supporto delle associazioni ludiche del territorio (ProGioco Firenze, Ludicomix, Ludissea42 e Ludicamente) e dei volontari della ludoteca di Lucca Games, saranno accessibili liberamente senza bisogno di prenotazione, dalle 16 alle 19 dal lunedì al venerdì e durante tutto il giorno sabato e domenica.

Il programma completo sarà disponibile sui canali ufficiali di Lucca Comics & Games e sul sito igigli.it.

Il traguardo dei trent’anni merita celebrazioni in grande stile e, per l’occasione, il mondo del retrogaming è pronto ad attivarsi; infatti, mentre nasceva Lucca Games, in sala giochi si giocava giocava a Pac-Man, Space Invaders, Donkey Kong e Metal Slug, ecco così che i visitatori de I Gigli potranno tuffarsi nel passato con cabinati in pieno spirito amarcord.

Ma le celebrazioni del trentennale non finiranno qui, la collaborazione con I Gigli proseguirà con altri appuntamenti nel corso dell’anno.