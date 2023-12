A Lastra a Signa arriva la Befana gigante: il 6 gennaio nel centro cittadino corteo, laboratori per bambini e spettacolo di fuoco

LASTRA A SIGNA – Appuntamento speciale quest’anno a Lastra a Signa in occasione della festa della Befana. Dalle 14 in piazza Garibaldi giochi in legno e di abilità per il divertimento di adulti e bambini. Alle 15 da piazza Pertini partenza della grande parata accompagnata da una Befana gigante realizzata in stoffa, legno, carta da […]

LASTRA A SIGNA – Appuntamento speciale quest’anno a Lastra a Signa in occasione della festa della Befana. Dalle 14 in piazza Garibaldi giochi in legno e di abilità per il divertimento di adulti e bambini. Alle 15 da piazza Pertini partenza della grande parata accompagnata da una Befana gigante realizzata in stoffa, legno, carta da bambini e anziani grazie alla collaborazione all’iniziativa del Comitato genitori e dei volontari dell’Auser di Lastra a Signa.

Il corteo arriverà in piazza Garibaldi dove, alle 16, saranno distribuite le calze della befana e si terrà un laboratorio di costruzione di giocattoli in legno Il FaleGnomo a cura di Giochiamo GiocaMuseo. Merenda a cura della sezione soci Coop Le Signe. Alle 17.30, sempre in piazza Garibaldi, si terrà il suggestivo spettacolo di fuoco e danza a cura di Teatro Lunatico. L’iniziativa è organizzata dal Teatro Popolare d’Arte, Comune di Lastra a Signa, Laboratorio Auser, Associazione Auser, CCN Lastra Shopping, Unicoop Firenze sezione soci Le Signe, Comitato genitori e Gruppo del cucito del Centro sociale.