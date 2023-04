A Le Croci una targa e l’intitolazione della piazza a David Sassoli

CALENZANO – “La speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo ogni forma di ingiustizia”. Così si chiudeva il messaggio di Natale 2021 del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, poche settimane prima della sua scomparsa. Questo il messaggio che è […]

CALENZANO – “La speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo ogni forma di ingiustizia”. Così si chiudeva il messaggio di Natale 2021 del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, poche settimane prima della sua scomparsa. Questo il messaggio che è stato scelto di riportare integralmente sulla targa che verrà scoperta giovedì 4 maggio alle ore 11,30 a Le Croci, in occasione dell’intitolazione della piazza al presidente del Parlamento Ue. Alla cerimonia interverranno l’eurodeputato Brando Benifei, il sindaco di Calenzano Riccardo Prestini e gli alunni della scuola secondaria di primo grado Arrighetto da Settimello. Accanto alla targa sarà posizionata una panchina di colore blu.

Il Comune di Calenzano intende ricordare così Sassoli, il suo lavoro per una Europa unita, più giusta, più solidale, scegliendo come luogo la frazione di cui era originaria la sua famiglia. La data scelta per l’inaugurazione segna l’inizio, a Firenze, del Festival d’Europa che fino al 9 maggio vedrà eventi, incontri e dibattiti sullo “State of the Union”. “Vogliamo ricordare David Sassoli – spiega il vicesindaco, Alberto Giusti con delega ai rapporti con il Consiglio comunale – per la sua appassionata visione europeista e per il suo lavoro nelle Istituzioni Ue a difesa dei diritti umani, civili e sociali. Il Consiglio comunale di Calenzano ha approvato all’unanimità un atto in cui si chiedeva di intitolare la piazza a Le Croci a Sassoli. L’Amministrazione dunque ha concretizzato questa proposta e ha deciso di realizzare una targa che desse modo ai cittadini di approfondire la figura del presidente del Parlamento europeo, per ricordare e trasmettere il suo impegno europeista alle future generazione”. La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia.