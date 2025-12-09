A Palazzo Banci Buonamici premiati sei nuovi Maestri del lavoro

PRATO – Sabato mattina nella Sala Gonfalone di Palazzo Banci Buonamici si è svolta, come da tradizione, la “Giornata del Maestro del Lavoro”, occasione di incontro fra le istituzioni locali e il Consolato provinciale di Prato dei Maestri del Lavoro. Presenti il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai e il Console dei Maestri del lavoro di Prato Mauro […]

PRATO – Sabato mattina nella Sala Gonfalone di Palazzo Banci Buonamici si è svolta, come da tradizione, la “Giornata del Maestro del Lavoro”, occasione di incontro fra le istituzioni locali e il Consolato provinciale di Prato dei Maestri del Lavoro. Presenti il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai e il Console dei Maestri del lavoro di Prato Mauro Gori. Nell’ambito dell’incontro le autorità presenti hanno consegnato un attestato ai nuovi Maestri del Lavoro, insigniti della Stella al merito nell’anno 2025, con l’obiettivo di riconoscere il merito a chi ha dato un contributo importante alla propria azienda.

I premiati sono Daniele Bartolozzi di Biomerieux Italia Spa (Bagno a Ripoli); Giovanna Bonetti di Leonardo Spa (Campi Bisenzio); Fabio Faggi di Pecci Filati Spa (Campi Bisenzio); Roberta Galli di Ge Vernova International LLC (Firenze); Pompeo Lamparelli di Rifinizione Penny S.r.l. (Prato); Monica Mati di Filpucci Spa (Campi Bisenzio). “Questa giornata ha rappresentato per noi un momento importante per rinnovare la nostra più sincera stima ai nuovi Maestri del Lavoro, ed è stata anche l’occasione per ringraziare tutte le persone che ogni giorno svolgono la propria attività con passione, dedizione e professionalità, – ha detto Calamai – un valore che assume un significato ancora più profondo, in quanto il nostro territorio si distingue da sempre per la sua straordinaria laboriosità e per l’autentico attaccamento al lavoro, caratteristiche che costituiscono parte essenziale della nostra identità”.

E ancora: “Per questo è fondamentale continuare a valorizzare il lavoro e chi lo porta avanti con impegno costante. Rivolgo infine le mie più sentite congratulazioni a tutti gli insigniti, che con il loro contributo continuano a essere un riferimento prezioso per la nostra comunità e per le nuove generazioni”. La mattinata è stata inoltre l’occasione per commentare le attività del Consolato di Prato, con un speciale ringraziamento ai soci che si sono distinti nelle attività di volontariato. Oltre ai consueti incontri con gli studenti, infatti, nel corso dell’anno il Consolato ha curato l’organizzazione del convegno regionale toscano dei Maestri del Lavoro. In quell’occasione è stato affrontato il tema del disagio giovanile, argomento di grande attualità, dove sono stati analizzati i fattori che lo generano, ma soprattutto si è discusso dei progetti attualmente in corso a Prato ai quali i Maestri possono offrire un contributo concreto per contrastare un problema tanto rilevante.