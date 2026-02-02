A Poggio a Caiano due appuntamenti per il “Giorno del ricordo”

POGGIO A CAIANO. Due appuntamenti per celebrare il “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La ricorrenza nazionale è fissata, ogni anno, per il 10 febbraio giorno in cui l’amministrazione comunale terrà la cerimonia ufficiale alle 11 al monumento in memoria dei martiri delle Foibe in via Garibaldi. Ci sarà […]

POGGIO A CAIANO. Due appuntamenti per celebrare il “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La ricorrenza nazionale è fissata, ogni anno, per il 10 febbraio giorno in cui l’amministrazione comunale terrà la cerimonia ufficiale alle 11 al monumento in memoria dei martiri delle Foibe in via Garibaldi. Ci sarà la deposizione di una corona di alloro al monumento, quindi una riflessione da parte del sindaco Riccardo Palandri sui massacri delle Foibe. All’appuntamento è stato invitato il consiglio comunale dei ragazzi (scuola secondaria di primo grado Filippo Mazzei) oltre alle classi quinte delle scuole primarie del territorio poggese.

Giovedì 5 febbraio alle 10, invece, è in programma una rappresentazione teatrale al cinema-teatro Ambra di Poggio a Caiano. Parteciperanno gli studenti delle scuole poggesi anche se l’ingresso è libero a quanti vorranno vedere Carlo Colombo con il suo “Mili muoi. L’esodo dei miei” da lui scritto e interpretato. Colombo, artista trevigiano, è figlio di profughi giuliano-dalmati e affronta sul palcoscenico il tema dell’esodo dai territori dell’Istria e della Dalmazia, vissuto in prima persona dalla sua famiglia, sia paterna che materna. Racconta storie di fughe via mare e via terra accompagnandosi con il pianoforte, l’ekatron e il toy piano; lo fa anche cantando canzoni d’epoca e canzoni originali che ha scritto appositamente per questo spettacolo. Le testimonianze sono tutte dirette e acquisite da Carlo Colombo fin dall’infanzia dai suoi nonni.