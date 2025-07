A Pranzo Insieme di Spi-Cgil riprenderà il 2 ottobre

CALENZANO – Riprenderanno il 2 ottobre i pranzi per gli anziani a cadenza settimanale organizzati dallo Spi-Cgil calenzanese. Questa decisione è stata presa dopo tre anni di attività durante i quali sono stati preparati e consumati 5mila pasti ogni giovedì nei circoli cittadini, rivolti agli anziani soli ad un costo di 5 euro. Il bilancio dell’attività è stato presentato lunedì 14 luglio alla Festa di Carraia organizzata dalle locali società calcistiche e dalla Misericordia di Carraia. Durante quella serata si sono incontrate le associazioni, i circoli e i volontari che partecipano A Pranzo Insiemee hanno esaminato i risultati e i problemi dell’attività della stagione appena terminata e discusso della prossima assumendo i seguenti orientamenti: di continuare l’attività ripartendo con i pranzi a cadenza settimanale da giovedì 2 ottobre, di continuare ad operare per allargare il numero delle associazioni e dei volontari calenzanesi coinvolti, di chiedere ad ognuna delle associazioni e dei circoli coinvolti di lavorare per aumentare la partecipazione ai pranzi delle persone sole, di chiedere un incontro all’amministrazione comunale, per illustrare il lavoro svolto ed allargare la partecipazione delle persone seguite dai servizi sociali territoriali, di arricchire ulteriormente le attività culturali e ricreative del pomeriggio svolgendo anche attività formative su tematiche di interesse delle persone anziane a partire dalla formazione per usare le molteplici funzioni del cellulare, dii consolidare la tenuta economica del progetto valorizzando l’ampia generosità dei partecipanti che danno un contributo quasi sempre doppio a quello previsto, allargando il numero dei soggetti che forniscono attività e prodotti, da utilizzare nella preparazione dei pasti, gratuitamente o a prezzi particolarmente vantaggiosi.



A Pranzo Insieme inizia il suo percorso il 2 febbraio 2023 il giovedì. “Un’attività di pranzo sociale (primo, secondo, contorno, acqua, vino e dolce) – dice Claudio Bicchielli di Spi-Cgil – a costi particolarmente contenuti (5 euro) rivolta agli anziani della nostra comunità a partire dagli anziani soli e da quelli che hanno difficoltà a cucinarsi il pranzo, organizzando nel pomeriggio attività ricreative e culturali”. L’appuntamento a pranzi inizialmente si è tenuto nei circoli Arci Carraia, alla Casa del Popolo di Calenzano, al circolo La Vedetta di Settimello, nella sede dell’Associazione Anziani e al circolo Amici della Concordia che hanno messo a disposizione le loro cucine. Attività realizzate con l’aiuto dei volontari dei circoli e delle associazioni Assieme, Sale in Zucca, Sindacato Pensionati Italiani e dell’Associazione Anziani che oltre ai volontari ha messo a disposizione l’uso dei propri pulmini per il trasporto delle persone dalla propria abitazione al circolo che organizza il pranzo. L’ iniziativa è stata condivisa anche dal Centro di Ascolto di Calenzano dall’Arci di Firenze e Prato.

“Il costo contenuto del pranzo è stato possibile dal lavoro dei volontari, – speiga Bicchielli – dalla disponibilità di alcuni esercizi commerciali del nostro comune a fornire derrate alimentari e bevande gratuitamente e/o a prezzi particolarmente vantaggiosi, e dal contributo di alcune associazioni come la Misericordia di Carraia che fornisce i dolci ai pranzi che si tengono al circolo di Carraia e anche dalla generosità dei partecipanti ai pranzi che spesso hanno lasciato un contributo superiore ai 5 euro richiesti. Alla fine di giugno 2023, dopo 20 pranzi realizzati, con una partecipazione, anche grazie soprattutto al passaparola, di oltre 1300 persone si è costatato come tali occasioni di incontro abbiano trovato una ottima accoglienza nella popolazione anziana e siano state un importante momento di socialità e di svago. Lo scorso anno fu anche deciso di chiedere ai partecipanti ai pranzi di compilare un questionario per conoscere meglio i partecipanti e per raccogliere suggerimenti e/o critiche”.

Nei 133 questionari compilati per oltre il 70% da donne e per quasi il 60% da persone che vivono da sole, la quasi totalità chiese di continuare l’esperienza. “Nella primavera del 2024 – prosegue Bicchielli – ha dato la disponibilità a partecipare anche la Cooperativa di Comunità di Legri Allegria mettendo a disposizione i locali della Bottega dell’Allegria per svolgervi i nostri pranzi del giovedì. Nei 32 appuntamenti effettuati da ottobre 2023 a luglio 2024 sono stati realizzati quasi 2.000 pasti, confermando, come nel periodo iniziale di sperimentazione, una straordinaria partecipazione, con una presenza femminile maggioritaria (oltre il 70%). Ai 35 appuntamenti del periodo ottobre 2024-luglio 2025 hanno partecipato 2183 anziani con una presenza delle donne di quasi il 72% (1567). Anche quest’anno come l’anno scorso agli ultimi tre appuntamenti hanno partecipato anche i bambini (76) dei soggiorni estivi a sottolineare l’importanza della socialità intergenerazionale”.