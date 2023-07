A Prato la musica di Daniel Norgren, il cantautore-compositore che ha firmato la colonna sonora del film “Le otto montagne”

PRATO – La pellicola si è aggiudicata il David di Donatello 2023 come migliore film, grazie anche alle sue struggenti musiche. Stiamo parlando de “Le otto montagne”, che ha portato sul grande schermo la storia raccontata da Paolo Cognetti nel suo libro, vincitore a sua volta del Premio Strega nel 2017 nella sezione narrativa. Ebbene, quella struggenti musiche arrivano a Prato, grazie al compositore e cantautore svedese che ha firmato la colonna sonora del film, Daniel Norgren, in concerto con la sua band mercoledì 12 luglio nel Chiostro di San Domenico a Prato, con inizio alle 21.30, nell’ambito del “Festival delle colline”. Daniel Norgren, infatti, intreccia magistralmente blues, folk e rock e ha già pubblicato diversi album fra cui “Outskirt”, “Horrifying Deatheating Bloodspider”, “Wooh Dang” e “Alabursy”, da cui è tratto “As Long As We Last”, brano portante della colonna sonora de “Le otto montagne”. Non a caso la musica di Daniel Norgren è segnata dal legame: l’artista con la band, il pubblico con la musica e il corpo con l’anima. L’ultimo album di inediti, “Wooh Dang”, cattura la stretta chimica tra Norgren e la sua band, composta da amici di lunga data.

Per quanto riguarda invece il “Festival”, il prossimo appuntamento sarà mercoledì 19 luglio alla Villa Medicea di Poggio a Caiano: sul palco saliranno gli Extraliscio, la band che ha rinverdito la tradizione del liscio, innervandola con ritmi e sonorità provenienti dall’elettronica, dal punk e dal rock. In programma fino al 24 luglio, il “Festival delle colline”, organizzato dal Comune di Poggio a Caiano in collaborazione con i Comuni di Prato e Carmignano e Regione Toscana e con la Direzione Regionale Musei della Toscana e la direzione artistica di Gianni Bianchi, propone artisti e suoni che si sposano a meraviglia con luoghi d’arte e scenari naturali di Prato e delle colline pratesi. Info e programma completo www.festivaldellecolline.com.