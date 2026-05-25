A Prato si va verso la vittoria di Biffoni al primo turno. Il segretario Fossi: “Quando il centrosinistra è unito vince”

PRATO – Quando sono state scrutinate 89 sezioni su 179, il candidato sindaco del centrosinistra, Matteo Biffoni, sembra essere destinato a tornare a sedersi sulla poltrona di primo cittadino già al primo turno. Il vantaggio accumulato non dovrebbe infatti lasciare spazio ad alcuna sorpresa: Biffoni è infatti attualmente al 55.99% contro il 27,84% di Gianluca Banchelli, che era il candidato sindaco del centrodestra. Più lontani Claudio Belgiorno (lista civica Belgiorno sindaco), fermo in questo momento al 6,89%, e Jonathan Targetti (Targetti sindaco), attualmente al 5,92%, Ma per entrambi potrebbero aprirsi le porte del consiglio comunale.

“La Toscana ha parlato con chiarezza e ci consegna una grande soddisfazione politica e una indicazione altrettanto chiara per il futuro: uniti si vince. I risultati delle amministrative confermano la forza di un centrosinistra largo, credibile e radicato nei territori, capace di parlare alle comunità e di costruire proposte concrete per il futuro”. Lo dichiara il segretario del Pd regionale Emiliano Fossi commentando l’esito del voto amministrativo. “Le vittorie a Prato, Pistoia, Cascina, Sesto Fiorentino, Figline e Incisa Valdarno e negli altri Comuni rappresentano un risultato straordinario che premia il lavoro svolto in questi anni da amministratori, candidati, militanti e coalizioni che hanno scelto di mettere al centro i bisogni delle persone e non le divisioni. È un successo costruito con ascolto, presenza costante e capacità di unire”, aggiunge il segretario. “Il Partito Democratico si conferma primo partito nei territori, un dato che ci rende orgogliosi ma che ci consegna anche una responsabilità ancora maggiore. La Toscana dimostra ancora una volta che quando prevalgono serietà, competenza e spirito unitario si costruisce fiducia. Da qui ripartiamo, con entusiasmo e umiltà, consapevoli che questo risultato non è un punto di arrivo ma un impegno ancora più forte verso i toscani” conclude Fossi.

Queste invece le parole di Christian Di Sanzo, deputato e segretario reggente del Pd Prato: “Sapevo che Matteo Biffoni era il nome giusto per far ripartire la città. Siamo di fronte a un risultato straordinario, una vittoria netta al primo turno col 56%. Quando le forze progressiste e riformiste si presentano unite, i cittadini lo riconoscono. Il Partito Democratico si attesta attorno al 30%, frutto del lavoro che abbiamo fatto negli ultimi tre mesi e di un radicamento sul territorio che non nasce oggi. Inizia una nuova stagione per la città e tutte e tutti noi saremo al lavoro da subito per Prato e per i pratesi”.