A San Mauro torna per la 56° volta il Carnevale, con tre grandi sfilate

SIGNA – Con il primo dei tre corsi in programma, prende il via domenica 28 gennaio la 56° edizione del Carnevale di San Mauro, promosso dalla parrocchia della frazione e dal Comitato Carnevale con il patrocinio del Comune. La piazza della chiesa e le strade del paese, nelle domeniche del 28 gennaio e del 4 e 11 febbraio, torneranno quindi a riempirsi di carri allegorici. Il programma prevede tre grandi corsi: a ogni appuntamento, a partire dalle 14.30, la sfilata dei carri realizzati dai volontari del comitato. I carri sfileranno da piazza Aldo Moro, via dei Lavatoi, via del Pozzo Rosso, via Nannucci, piazza Ciampi e via della Chiesa. Oltre ai carri, due trenini a due e tre vagoni accompagneranno bambini e famiglie. In piazza Aldo Moro e piazza Ciampi, durante le sfilate saranno in funzione stand enogastronomici e bancarelle con dolci, coriandoli, maschere e stelle filanti. Sarà invece vietato l’utilizzo di schiumogeni, bombolette spray e nebulizzanti e la somministrazione in contenitori di vetro e alluminio. Sarà possibile salire sui carri insieme alle figure in cartapesta, frutto di mesi di lavoro nei capannoni di San Mauro. Nella frazione di Signa, già da settembre, i volontari iniziano a modellare i carri. L’ingresso è gratuito, ma sono gradite offerte per sostenere la manifestazione.

