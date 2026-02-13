A San Valentino un incontro per imparare a salvare i rospi

SESTO FIORENTINO – Il rospo che nasconde un cuore da principe, diventa protagonista di San Valentino. Il 14 febbraio Legambiente Sesto Fiorentino e la Falegnameria delle Idee di Legri a Calenzano insieme al Gruppo Mico Ecologico sestese organizzano alle 16.30 della sede della Falegnameria a Legri con “Attenti al bufo”. La giornata sarà l’occasione per conoscere e avere informazioni sui rospi (Bufo bufo L.), gli effetti positivi che hanno per l’ambiente e come proteggerli, provando ad impedirne lo schiacciamento sulle strade. “Proprio in questo mese – spiega Legambiente in una nota – li troviamo mentre attraversano per raggiungere le zone umide per iniziare la riproduzione. Facciamo attenzione”. L’incontro sarà occasione per aiutare “i rospi ad attraversare la strada in sicurezza durante il periodo della migrazione riproduttiva. Imparare a raccogliere i rospi e trasportarli dall’altro lato della strada, contribuendo a proteggere queste specie preziose e a mantenere l’equilibrio dell’ecosistema”.