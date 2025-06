A Scandicci arriva Open City “Tuttifrutti” con eventi per tutta l’estate

SCANDICCI – Al via Open City 2025 Scandicci Estate, “Tuttifrutti”. Fino al 21 settembre sono in programma oltre 130 eventi tra teatro, musica, cinema, danza, arte e incontri nelle piazze, giardini e ville con il coinvolgimento di 26 associazioni culturali. Tra gli appuntamenti principali: il palco in piazza Matteotti con grandi ospiti, il ritorno dello […]

SCANDICCI – Al via Open City 2025 Scandicci Estate, “Tuttifrutti”. Fino al 21 settembre sono in programma oltre 130 eventi tra teatro, musica, cinema, danza, arte e incontri nelle piazze, giardini e ville con il coinvolgimento di 26 associazioni culturali. Tra gli appuntamenti principali: il palco in piazza Matteotti con grandi ospiti, il ritorno dello storico spettacolo Roccu u stortu di Krypton e la Scandicci Summerfest al Piazzale della Resistenza. E ancora: la danza contemporanea del Festival Nutida e l’Arena estiva cinematografica al Pomario del Castello dell’Acciaiolo, la musica elettronica de La Chute, il jazz nelle fattorie, i cori nelle pievi, l’omaggio a Dino Campana con Piero Pelù e Lorella Serni, il teatro per le famiglie di Officina dei Sogni. Oltre 20 appuntamenti nei circoli cittadini. Il programma completo di Open City 2025 Scandicci Estate, Tuttifrutti su www.scandicciopencity.it. Open City 2025 Scandicci Estate, Tuttifrutti è un progetto del Comune di Scandicci con il patrocinio della Regione Toscana e con il contributo della Città Metropolitana di Firenze. In collaborazione con Unicoop Firenze e Publiacqua.

Tra le novità più attese di questa estate c’è la riapertura del Parco di Poggio Valicaia con tanti appuntamenti al fresco. Ed è proprio Scandicci Fresh, il progetto di Green Philosophy che ritorna con alcuni appuntamenti classici come i Moon Talk con l’associazione Astrofili Fiorentini (3 luglio), o lo Sdrive-in il cinema in sdraio (29 giugno e 13 luglio), o ancora le favole con merenda per bambini (23 luglio). Ancora novità al Parco di Poggio Valicaia con l’associazione Limpar che presenta 4 appuntamenti ispirati a Gianni Rodari per grandi e piccini e con La Nottola di Minerva che chiude la stagione al parco il 20 settembre dalle 16 in poi con un laboratorio poetico per bambini e a seguire letture e la musica di Letizia Fuochi. Presso il giardino Pomario del Castello dell’Acciaiolo di Scandicci torna Stazione Utopia con il festival di danza contemporanea Nutida-Nuovə Danzatorə, oltre 30 spettacoli la cui direzione artistica è confermata anche per il 2025 a Cristina Bozzolini e a Saverio Cona. A partire dal 13 giugno un festival ispirato alla relazione con il luogo e i suoi abitanti accogliendo spettacoli site specific pensati o riadattati in forma “nuda”, in un giardino, all’aperto d’estate all’ora del tramonto, che favorisce la commistione fra talenti internazionali e giovani coreografi, sostenendo questi ultimi nel loro processo di crescita. “Calimala” è il nuovo progetto per l’edizione 2025 la cui direzione è affidata a Sveva Berti. Martedì 1 luglio torna a Scandicci uno spettacolo storico della Compagnia Teatrale Krypton: Roccu u stortu reloaded. A 25 anni dalla prima rappresentazione, torna negli spazi del Castello dell’Acciaiolo uno degli spettacoli di maggior successo dalla compagnia. Sul palco Fulvio Cauteruccio e Peppe Voltarelli.

COMPAGNIA TEATRALE KRYPTON: ROCCO U STORTU

nella foto: FULVIO CAUTERUCCIO con il gruppo “IL PARTO DELLE NUVOLE PESANTI”

FOTO GUIDO MANNUCCI©

“Anche quest’anno Scandicci Open City offre un programma ricchissimo, che abbraccia generi diversi ed è pensato per un pubblico di tutte le età, con eventi gratuiti o a costi accessibili. Vogliamo fare cultura offrendo programmi vari e di qualità, che danno occasioni di incontro e bellezza, pensando anche a chi rimane in città durante l’estate – dice il sindaco di Scandicci, Claudia Sereni –. Facciamo di Scandicci una città viva grazie a una scelta politica precisa: trasformare le strade e le piazze, gli spazi pubblici e quelli privati in una scena a cielo aperto, dove ogni angolo può diventare occasione di spettacolo. La rassegna che inauguriamo è resa possibile grazie al contributo delle tante compagnie e realtà culturali che hanno scelto, ancora una volta, di essere presenti a Scandicci con proposte di grande valore. A loro va il nostro sentito ringraziamento”.